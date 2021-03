3 regioni pronte al cambio colore: la data da segnare sul calendario (Di martedì 16 marzo 2021) L'obiettivo adesso è quello di procedere con le nuove restrizioni per tornare in zona arancione, la settimana prima delle festività pasquali. Questo è il senso infatti di alcune ordinanze regionali e comunali per limitare i focolai causati dalle varianti. La data chiave è il 26 marzo, se per quel giorno i dati del monitoraggio mostreranno un miglioramento le regioni rosse "potranno passare nella fascia più bassa e molti negozi e attività, compresi i parrucchieri e i centri estetici potrebbero riaprire. Per questo si cerca anche di scongiurare il rischio che chi è in fascia arancione possa invece entrare in quella rossa", rivela il Corriere della Sera. Appena cominciato il nuovo lockdown per 11 regioni italiane con la nuova zona rossa, arriva una notizia che potrebbe far sperare tempi migliori, soprattutto per ... Leggi su howtodofor (Di martedì 16 marzo 2021) L'obiettivo adesso è quello di procedere con le nuove restrizioni per tornare in zona arancione, la settimana prima delle festività pasquali. Questo è il senso infatti di alcune ordinanze regionali e comunali per limitare i focolai causati dalle varianti. Lachiave è il 26 marzo, se per quel giorno i dati del monitoraggio mostreranno un miglioramento lerosse "potranno passare nella fascia più bassa e molti negozi e attività, compresi i parrucchieri e i centri estetici potrebbero riaprire. Per questo si cerca anche di scongiurare il rischio che chi è in fascia arancione possa invece entrare in quella rossa", rivela il Corriere della Sera. Appena cominciato il nuovo lockdown per 11italiane con la nuova zona rossa, arriva una notizia che potrebbe far sperare tempi migliori, soprattutto per ...

