Volley femminile, semifinali Champions League: programma, orari, tv, streaming. In campo Conegliano, Busto Arsizio e Novara (Di lunedì 15 marzo 2021) Le semifinali di Champions League di Volley femminile saranno a fortissime tinte azzurre. Saranno ben tre le squadre italiane che scenderanno in campo per la sfida d’andata del penultimo atto della massima competizione europea, in programma mercoledì 17 marzo: Igor Gorgonzola Novara, Imoco Conegliano e Unet E-Work Busto Arsizio. L’unica “intrusa” sarà il VakifBank Istanbul che dovrà vedersela con la squadra guidata da coach Marco Musso. Conegliano sarà sicuramente la squadra da battere ma Novara e Busto Arsizio venderanno cara la pelle, senza dimenticare le talentuosissime turche. La formula della manifestazione è la consueta, con ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Ledidisaranno a fortissime tinte azzurre. Saranno ben tre le squadre italiane che scenderanno inper la sfida d’andata del penultimo atto della massima competizione europea, inmercoledì 17 marzo: Igor Gorgonzola, Imocoe Unet E-Work. L’unica “intrusa” sarà il VakifBank Istanbul che dovrà vedersela con la squadra guidata da coach Marco Musso.sarà sicuramente la squadra da battere mavenderanno cara la pelle, senza dimenticare le talentuosissime turche. La formula della manifestazione è la consueta, con ...

Advertising

Eurosport_IT : LA COPPA ITALIA È DI CONEGLIANO ???????? Novara battuta 3-1 in finale grazie a una strepitosa Paola Egonu ????… - infoitsport : Volley femminile, Coppa Italia 2021: Conegliano regola Monza e vola in finale. Egonu impeccabile - infoitsport : Volley femminile, Finale Coppa Italia 2021. Sfida infinita tra Conegliano e Novara - infoitsport : Volley femminile, Conegliano vince la Coppa Italia. Egonu mostruosa (37 punti), Novara si inchina - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: LA COPPA ITALIA È DI CONEGLIANO ???????? Novara battuta 3-1 in finale grazie a una strepitosa Paola Egonu ???? #CoppaItaliaFr… -