Uomini e Donne, segnalazione di Deianira: “Matteo Ranieri ha un’altra” (Di lunedì 15 marzo 2021) Tra le ultime scelte avvenute a Uomini e Donne, c’è stata quella di Sophie Codegoni. La giovane tronista ha infatti scelto di dare una possibilità a Matteo Ranieri, volendo vivere la loro storia lontano dalle telecamere. Dopo voci riguardo una presunta crisi dovuta dalla distanza, nelle ultime ore è spuntata un’inaspettata segnalazione. Stando a quanto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tra le ultime scelte avvenute a, c’è stata quella di Sophie Codegoni. La giovane tronista ha infatti scelto di dare una possibilità a, volendo vivere la loro storia lontano dalle telecamere. Dopo voci riguardo una presunta crisi dovuta dalla distanza, nelle ultime ore è spuntata un’inaspettata. Stando a quanto L'articolo

Advertising

robersperanza : Sono inaccettabili gli atti intimidatori contro l’Istituto Superiore di Sanità. A Silvio Brusaferro e a tutte le do… - davidefaraone : Vergognoso, non ci sono altre parole per definire l’attacco subito dall’@istsupsan, il quartier generale della lott… - Internazionale : Dopo la morte di Sarah Everard la polizia di Londra ha invitato le donne a stare in casa la sera: nessuno ha battut… - alex_antony17 : RT @matteosalvinimi: Ancora rivolte e violenza nel carcere bolognese della Dozza dove circola un distillato alcolico intossicante prodotto… - acidvxn : RT @flashvlight: quando non sapete cosa rispondere ve ne uscite sempre con sta cagata e molti di voi seguono soltanto la massa perché perch… -