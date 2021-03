Tronchetti Provera: “Lo scudetto lo può perdere solo l’Inter” (Di lunedì 15 marzo 2021) Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato così a “La politica nel pallone” su GR Parlamento: “Sia la rosa che l’attuale posizione in classifica mi fanno dire che lo scudetto lo può perdere solo l’Inter. Conte sta esprimendo tutte le sue qualità dopo aver già vinto con la Juventus ed il Chelsea. La dirigenza è solida anche se la proprietà è lontana e colgo l’occasione per fare gli auguri ai dirigenti che stanno lottando con il Covid.Lukaku e Lautaro? Sono la coppia più forte in Europa in questo momento”. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 marzo 2021) Marco, amministratore delegato del, ha parlato così a “La politica nel pallone” su GR Parlamento: “Sia la rosa che l’attuale posizione in classifica mi fanno dire che lolo può. Conte sta esprimendo tutte le sue qualità dopo aver già vinto con la Juventus ed il Chelsea. La dirigenza è solida anche se la proprietà è lontana e colgo l’occasione per fare gli auguri ai dirigenti che stanno lottando con il Covid.Lukaku e Lautaro? Sono la coppia più forte in Europa in questo momento”. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

