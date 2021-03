Smart working: via libera alla proroga fino a giugno, ma solo in questo caso (Di lunedì 15 marzo 2021) Smart working: con il nuovo Decreto Sostegno del 13 marzo, via libera alla proroga fino al 30 giugno per il lavoro agile, ma solo in questo caso. Smart working prorogato fino al 30 giugnoCon il Decreto Sostegno numero 30 del 13 marzo 2021, lo Stato ha prorogato il periodo di Smart working sino alla fine del mese di giugno. Secondo quanto stabilito dalla legge, la richiesta per beneficiare di tale misura può essere inviata anche in maniera retroattiva dal 1° gennaio 2021. Inoltre, qualora la mansione svolta non possa essere effettuata ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 15 marzo 2021): con il nuovo Decreto Sostegno del 13 marzo, viaal 30per il lavoro agile, maintoal 30Con il Decreto Sostegno numero 30 del 13 marzo 2021, lo Stato hato il periodo disinofine del mese di. Secondo quanto stabilito dlegge, la richiesta per beneficiare di tale misura può essere inviata anche in maniera retroattiva dal 1° gennaio 2021. Inoltre, qualora la mansione svolta non possa essere effettuata ...

