Pisa-SPAL 3-0: tris dei nerazzurri all'Anconetani (Di martedì 16 marzo 2021) Pisa-SPAL 3-0. Al Romeo Anconetani il Pisa supera la SPAL 3 a 0 nella gara valida per la 29° giornata di campionato di Serie B. La squadra di D'Angelo trova la vittoria dopo cinque pareggi consecutivi. Cos'è successo nel primo tempo? D'Angelo deve fare i conti con 8 indisponibili e quindi opta per Bririndelli e Lisi esterni, mentre Marin e Quaini agiranno in mezzo al campo. De Vitis arretra nel comparto difensivo, mentre Marconi affianca Marsura davanti. Due assenze pesanti per Marino che, senza Di Francesco cambia modulo. Ci sarà infatti una sola punta: Asencio, che doveva essere supportato da Valoti, che però ha rimediato un fastidio muscolare nel corso del riscaldamento. Al suo posto Sala con Strefezza che giocha dietro ad Asencio. Spazio anche a Tomovic, Dickamann, Missiroli e Segre dal primo minuto.

