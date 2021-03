“Perché seguo Francesco Monte”. Tommaso Zorzi, colpo di grazia a Giulia Salemi. La scelta (per alcuni assurda) dopo il GF Vip (Di lunedì 15 marzo 2021) Tommaso Zorzi cade nel vortice delle polemiche. A soli 25 anni il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha fatto emergere il suo caratterino. L’ influencer milanese ha preso una decisione che sembra essere definitiva nei riguardi di Giulia Salemi. Se dentro la casa più spiata d’Italia i due erano molto amici, non può dirsi lo stesso alla luce delle nuove affermazioni e del gesto nei riguardi della ex di Francesco Monte. Una fiducia che sembra essere stata tradita per sempre. Giulia Salemi si è spesa in tanti tentativi per fare tornare il rapporto di sempre con Tommaso, ma i risultati non sono stati quelli sperati. Infatti l’ex gieffina non è stata allontanata solo nella vita reale, ma anche sui social. La scelta di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 marzo 2021)cade nel vortice delle polemiche. A soli 25 anni il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha fatto emergere il suo caratterino. L’ influencer milanese ha preso una decisione che sembra essere definitiva nei riguardi di. Se dentro la casa più spiata d’Italia i due erano molto amici, non può dirsi lo stesso alla luce delle nuove affermazioni e del gesto nei riguardi della ex di. Una fiducia che sembra essere stata tradita per sempre.si è spesa in tanti tentativi per fare tornare il rapporto di sempre con, ma i risultati non sono stati quelli sperati. Infatti l’ex gieffina non è stata allontanata solo nella vita reale, ma anche sui social. Ladi ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché seguo Danila Satragno, vocal coach dei big della canzone italiana: "La vittoria dei Måneskin è anche un po' mia" Rispetto a tanti altri cantanti che ho seguito e seguo, alcuni già famosi, altri lo sono divenuti ... in questo momento storico così particolare, il pubblico italiano lo ha apprezzato perché in fondo ...

Fred De Palma, il testo del singolo "Ti raggiungerò" ... guardati intorno, ueh Soffia il vento del destino chissà dove porterà Solo per starti vicino Questa notte tra le note che escono dal finestrino in giro per la tua città Io ti seguo e non mi importa ...

