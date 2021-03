Pasqua | De Luca chiude alle seconde case Trasporto pubblico al minimo

Leggi su ladenuncia

(Di lunedì 15 marzo 2021) Campania: il Governatore inasprisce le misure, già molto stringenti, assunte a disciplina della prima ‘zona rossa’ del Governo-Draghi. Dequindi non cambia metodo, né approccio rispetto agli inquilini di Palazzo Chigi. In regione non c’è Dpcm che tenga. Decide lui e, muscolarmente, lo fa sapere a Roma. La Regione comunica: “Sarà a breve firmata dal Presidente Vincenzo Del’Ordinanza numero 9. Essa prevede alcune ulteriori limitazioni in riferimento all’evoluzione del contesto epidemiologico. Se ne anticipano, di seguito, i contenuti”. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all’intero territorio della regione Campania: 1) Con decorrenza dal 16 marzo 2021 e fino al 3 aprile 2021 – E’ vietato lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e ...