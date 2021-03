Pagelle Milan-Napoli | i voti del CorSport | Krunic non c’è

Advertising

PianetaMilan : #Pagelle #MilanNapoli, i voti del @CorSport: #Krunic non c'è - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMilan… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PAGELLE UMORISTICHE - Milan-Napoli, la partita vista da un tifoso azzurro - susydigennaro : RT @napolimagazine: PAGELLE UMORISTICHE - Milan-Napoli, la partita vista da un tifoso azzurro - milanmagazine_ : PAGELLE UMORISTICHE - Milan-Napoli, la partita vista da un tifoso azzurro - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PAGELLE UMORISTICHE - Milan-Napoli, la partita vista da un tifoso azzurro -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Milan

... è stato l'ultimo di una serie di esperimenti che ilha dovuto mettere in atto per tutto l'... Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte ledi ...I voti e leassegnate dalla Gazzetta dello Sport ai calciatori deldopo la sconfitta interna con il Napoli di ieri. Aldi ieri si può dire tutto tranne che non ci abbia provato. Anche con ...Le pagelle di Milan-Napoli 0-1, posticipo della 27^ giornata di Serie A. Altro, pesante tonfo interno per i rossoneri. Ora la zona Champions torna a rischio ...Per lui un quattro in pagelle che con l’ammonizione è diventato un 3,5 ... Delusione totale anche per Theo Hernandez. Il calciatore del Milan ha sfoderato una prestazione molto al di sotto delle sue ...