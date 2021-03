Myanmar, lotta inarrestabile (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo il golpe in Myanmar, che ha portato all'arresto della leadership nazionale, tra cui Aung San Suu Kyi, attivisti e giornalisti, la giunta militare ha provato a bloccare l'utilizzo di Facebook con ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo il golpe in, che ha portato all'arresto della leadership nazionale, tra cui Aung San Suu Kyi, attivisti e giornalisti, la giunta militare ha provato a bloccare l'utilizzo di Facebook con ...

DAL MYANMAR/ "Qui l'esercito è passato alle esecuzioni sommarie" Perché un conto sono i morti in uno scontro, litigio, lotta, battaglia che dir si voglia, altro ... Un lettore dal Myanmar ? ? ? ?

DAL MYANMAR/ “Qui l’esercito è passato alle esecuzioni sommarie” Nelle strade del Myanmar si è passati alla repressione brutale. L'altro giorno una ventina di giovani e una donna sono stati giustiziati. È guerra civile ...

