Monopoli, altri 2 positivi al Covid. In totale 7 (Di lunedì 15 marzo 2021) La S.S. Monopoli 1966 comunica che a seguito di test molecolari effettuati nella giornata di ieri, domenica 14 marzo, sono state riscontrate due nuove positività al Covid-19, di un componente dello staff tecnico e di un calciatore. La Società ha prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo vigente, procedendo al relativo isolamento domiciliare. La società comunica altresì, che un calciatore, dopo la positivizzazione, ha effettuato il test molecolare di controllo il quale, ha dato esito negativo. Attualmente, sono sette le positività appartenenti al gruppo squadra. L’intero gruppo squadra nella giornata di domani, martedì 16 marzo, effettuerà un nuovo ciclo di tamponi, nel rispetto del protocollo FIGC. Foto: Logo Monopoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 marzo 2021) La S.S.1966 comunica che a seguito di test molecolari effettuati nella giornata di ieri, domenica 14 marzo, sono state riscontrate due nuovetà al-19, di un componente dello staff tecnico e di un calciatore. La Società ha prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo vigente, procedendo al relativo isolamento domiciliare. La società comunica altresì, che un calciatore, dopo lazzazione, ha effettuato il test molecolare di controllo il quale, ha dato esito negativo. Attualmente, sono sette letà appartenenti al gruppo squadra. L’intero gruppo squadra nella giornata di domani, martedì 16 marzo, effettuerà un nuovo ciclo di tamponi, nel rispetto del protocollo FIGC. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Monopoli altri Palermo a caccia della continuità, col Monopoli altri sfida cruciale E se fosse la volta buona per proseguire sulla strada della continuit ? La vittoria sulla Paganese ha permesso al Palermo di rinsaldarsi in zona play - off anche se servono ancora punti per avere la ...

L'appuntamento mancato Se invece lasciare le cose come stanno, puntare sui monopoli ventennali dei brevetti, e fare ... La due giorni appena conclusa con un nulla di fatto sarà seguita da altri incontri, da altre richieste. ...

Palermo a caccia della continuità, col Monopoli altri sfida cruciale Giornale di Sicilia Us Avellino, nemmeno il tempo di riposare. Mercoledì arriva il Potenza L'Avellino contro il Monopoli ha trovato il suo 13esimo risultato utile. Il pareggio del Veneziani permette di allungare sul Bari e mantenere l'imbattibilità ...

Monopoli, salgono a 7 i tesserati positivi: sabato arriva il Palermo Da tenere sotto controllo la situazione in casa Monopoli dopo che sono stati riscontrati altri due positivi nel gruppo squadra. Erano giù 5 i tesserati positivi al Covid-19, e altri due se ne sono agg ...

