Milan-Napoli | Salvini | “Meritato di perdere Qualcuno dei nostri non è a livello”

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 marzo 2021) “Fa sempre dispiacerein casa, ma non sono tra quelli che contestano l’arbitro, abbiamo giocato male edi“. Sono queste le parole di Matteo, che ha commentato a Radio Marte la sconfitta dei rossoneri contro il. “Non è stato – continua – uncome quelli del passato. Chi segna vince, a me non interessa il var,dei rossoneri non è a“. SportFace.