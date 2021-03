Massafra | uccide moglie e suocera poi fugge Duplice femminicidio nel pomeriggio

Advertising

NoiNotizie : Massafra (#Taranto): uccide moglie e suocera poi fugge -

Ultime Notizie dalla rete : Massafra uccide

Today.it

È la storia di Albadoro Gala , al secolo Angelica, tra le artiste italiane di Burlesque ... Insomma, il concetto è semplice: quello che non titi fortifica. Come sarà il ritorno del ...... frequenti nubifragi improvvisi, oltre alle nevicate di febbraio, le gravi gelate del 24 e 25 marzo scorsi e la violenta grandinata del 6 luglio scorso in provincia di Taranto, a, ...Questo pomeriggio c’è stato un duplice omicidio a Massafra. Un uomo pare abbia ucciso accoltellando la moglie e la suocera.