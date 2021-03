Martinengo | incendio in cascina | muoiono una decina di vitelli

(Di lunedì 15 marzo 2021) Sono morti unadinell’di lunedì mattina in unadi, in zona Parco del Serio. Il rogo è divampato intorno alle undici, alimentato anche dal vento forte. A prendere fuoco sono state alcune balle di fieno depositate sotto una tettoia. La struttura si trova a fianco di una stalla con una ventina di. Gli operai dell’azienda agricola sono subito intervenuti, sfondando anche una parete muro per farli uscire. Alla fine però unadi animali non ce l’hanno fatta, mentre altri sono rimasti ustionati. L’è stato domato dai vigili del fuoco di Bergamo, Treviglio e Romano, intervenuti insieme alla polizia locale di. Oltre al fieno sono andati in fiamme anche alcuni ...

L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco. Animali in fuga, altri rimasti ustionati. È un primo bilancio del violento incendio scoppiato questa mattina (lunedì 15 marzo) a Martinengo, che sta divorando il capannone dell'azienda agricola Gatti, in via Milano.