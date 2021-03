L’Inter in fuga sulla LuLa, Gattuso sbanca San Siro, la Juve riparte da Ronaldo (Di lunedì 15 marzo 2021) Ottava vittoria consecutiva per Conte, mezza impresa del Napoli e occasione persa per il Milan, la Juve non molla e torna alla vittoria L’Inter è in fuga e approfitta del crollo del Milan contro il Napoli a San Siro per volare a +9, se non è una sentenza scudetto poco ci manca. Ottava vittoria consecutive per i nerazzurri che non brillano ma sbancano il Grande Torino con un rigore di Lukaku (19 gol in classifica cannonieri) e Lautaro nel finale. E ora Conte vede lo scudetto, mentre Pioli deve correre ai ripari. Sconfitta dolorosa e allarmante contro il Napoli a San Siro. La decide un gran gol di Politano su azione in profondità degli azzurri, i rossoneri provano a ribaltarla e ci vanno vicinissimi con Theo Hernandez che subisce un contatto in area da Bakayoko: non è rigore nemmeno dopo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Ottava vittoria consecutiva per Conte, mezza impresa del Napoli e occasione persa per il Milan, lanon molla e torna alla vittoriaè ine approfitta del crollo del Milan contro il Napoli a Sanper volare a +9, se non è una sentenza scudetto poco ci manca. Ottava vittoria consecutive per i nerazzurri che non brillano mano il Grande Torino con un rigore di Lukaku (19 gol in classifica cannonieri) e Lautaro nel finale. E ora Conte vede lo scudetto, mentre Pioli deve correre ai ripari. Sconfitta dolorosa e allarmante contro il Napoli a San. La decide un gran gol di Politano su azione in profondità degli azzurri, i rossoneri provano a ribaltarla e ci vanno vicinissimi con Theo Hernandez che subisce un contatto in area da Bakayoko: non è rigore nemmeno dopo ...

1926_cri : @GioC2392 L'Inter ora è in fuga. Dovete solo stare attenti alla Juve, anzi, agli arbitri - sportal_it : Milan ko col Napoli, fuga vera dell'Inter - sportface2016 : Nervosismo ed errori, il #Milan cade ancora e l'Inter va in fuga. Il #Napoli vede la Champions - RSIsport : ?????? Napoli corsaro in casa del Milan, l'Inter scappa via mentre la Juventus torna ad aggrapparsi a Ronaldo.… - ArmandoAreniell : Ora l'#Inter è davvero in fuga! Grazie #Napoli #Milan #MilanNapoli -

