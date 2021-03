Letta ridisegna il Pd: circoli, giovani e donne. "Torno per vincere, stop liti e correnti" (Di lunedì 15 marzo 2021) L'ex premier eletto segretario con 860 sì e solo due contrari. "Da oggi discussioni con la base, dobbiamo riscoprire la nostra identità" Leggi su quotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) L'ex premier eletto segretario con 860 sì e solo due contrari. "Da oggi discussioni con la base, dobbiamo riscoprire la nostra identità"

Advertising

zazoomblog : Letta ridisegna il Pd: circoli giovani e donne. Torno per vincere stop liti e correnti - #Letta #ridisegna… - PolAlberto : RT @LaVeritaWeb: L'ex premier pronto ad accettare la nomina a segretario dem In allarme i renziani del Nazareno che invocano il congresso h… - Sergiof42272531 : RT @LaVeritaWeb: L'ex premier pronto ad accettare la nomina a segretario dem In allarme i renziani del Nazareno che invocano il congresso h… - LuigiF97101292 : RT @LaVeritaWeb: L'ex premier pronto ad accettare la nomina a segretario dem In allarme i renziani del Nazareno che invocano il congresso h… - thewaterflea : RT @LaVeritaWeb: L'ex premier pronto ad accettare la nomina a segretario dem In allarme i renziani del Nazareno che invocano il congresso h… -