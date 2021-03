Leonardo | lanciata IPO su quota di minoranza di DRS

(Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) –US Holding, la controllata statunitense del gruppo, ha lanciato oggi l’offerta pubblica iniziale per unadidi azioni ordinarie diDRS, fornitore di prodotti e supporti per forze militari e agenzie di spionaggio. Lo ufficializza la società con una nota spiegando che l’IPO riguarda 31.900.000 azioni ordinarie in una fascia di prezzo compresa tra 20 e 22 dollari per azione. Le azioni saranno offerte e vendute daUS Holding e DRS non riceverà alcun provento dall’offerta.US Holding intende inoltre concedere ai sottoscrittori un’opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 4.785.000 azioni ordinarie al prezzo dell’offerta pubblica. L’azienda italiana attiva nei settori della difesa, ...

PETIZIONEil 7 marzo 2021 on line in attesa che le condizioni ci permettano di ... No Cargo Parma, Slow Food Parma, Respiro Libero, Tuttimondi, Parma Sostenibile, Manifesto per San, ...