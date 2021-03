Le Galápagos sono una meraviglia anche viste dallo spazio

Leggi su wired

(Di lunedì 15 marzo 2021) Tredici veri e propri gioielli incastonati nel Pacifico, al largo dell’Ecuador: ecco le isole, un arcipelago di origine vulcanica che da sempre stupisce per la sua incredibile bellezza e l’enorme varietà di piante e animali, che non ha eguali nel mondo. Pensiamo alla tartaruga gigante, all’iguana marina, e ai molti uccelli che risiedono unicamente lì, come il pinguino (appunto) delle. In questo video, appena diffuso dall’Agenzia spaziale europea, le sonde Sentinel ci portano in volo sopra questo paradiso naturale, accompagnandoci alla scoperta di uno dei luoghi che portarono, circa 200 anni fa, Charles Darwin a elaborare le sue teorie sull’evoluzione. (Credit video: Esa) Wired.