Le aperture dei quotidiani spagnoli: “Incognita Cr7 per il Real Madrid”, “Liga e record” per Messi (Di lunedì 15 marzo 2021) L’eventuale ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid e la corsa per il titolo in Liga: sono questi i temi principali trattati dai quotidiani sportivi spagnoli. Marca titola “Segui il piano“, sottolineando come il ritorno di Ronaldo non costituisca una priorità per il Real Madrid. Il primo obiettivo del blancos è concludere al meglio la stagione e far quadrare i conti al fine di chiudere le operazioni aperte per Haaland e Mbappé. Anche As parla affronta il tema del futuro di Cr7 titolando: “L’Incognita Cristiano“. Gli spagnoli scrivono: “Il crack stupisce ancora una volta il mondo con tre gol contro il Cagliari. Il Real Madrid recupererebbe il gol con l’arrivo del portoghese. Guadagnerebbe tempo per ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 marzo 2021) L’eventuale ritorno di Cristiano Ronaldo ale la corsa per il titolo in: sono questi i temi principali trattati daisportivi. Marca titola “Segui il piano“, sottolineando come il ritorno di Ronaldo non costituisca una priorità per il. Il primo obiettivo del blancos è concludere al meglio la stagione e far quadrare i conti al fine di chiudere le operazioni aperte per Haaland e Mbappé. Anche As parla affronta il tema del futuro di Cr7 titolando: “L’Cristiano“. Gliscrivono: “Il crack stupisce ancora una volta il mondo con tre gol contro il Cagliari. Ilrecupererebbe il gol con l’arrivo del portoghese. Guadagnerebbe tempo per ...

Advertising

borghi_claudio : Oggi a Milano primi fiori e ultime aperture dei poveri negozianti che tentavano di fare qualche vendita disperata.… - borghi_claudio : @25O319 @Gilgamesh__Fate E che differenza farebbe per le aperture? Nessuna. Quindi a che servirebbe? Ci sono da po… - PaoloITA67 : RT @borghi_claudio: @25O319 @Gilgamesh__Fate E che differenza farebbe per le aperture? Nessuna. Quindi a che servirebbe? Ci sono da portar… - farci_diego : RT @borghi_claudio: @25O319 @Gilgamesh__Fate E che differenza farebbe per le aperture? Nessuna. Quindi a che servirebbe? Ci sono da portar… - AcciaioMario : RT @GattellaroA: @Rinaldi_euro aperture e cure, apertura e cure, apertura e cure e il problema finisce, ma voi siete nel business dei vacci… -