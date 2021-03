La rivincita della natura: ecco come un relitto si è trasformato in isola (Di lunedì 15 marzo 2021) Da nave a isola. Sul fiume Maroni, in Guyana, nel 1924 si è arenata una nave mercantile britannica. Quel relitto è stato invaso dalla vegetazione e ha formato un suggestivo isolotto s ... sul sito. Leggi su lastampa (Di lunedì 15 marzo 2021) Da nave a. Sul fiume Maroni, in Guyana, nel 1924 si è arenata una nave mercantile britannica. Quelè stato invaso dalla vegetazione e ha formato un suggestivo isolotto s ... sul sito.

Advertising

SkySportNBA : NBA, risultati della notte: Harden non si ferma più, rivincita Doncic sui Clippers - occammamt : @orporick Verissimo. Di solito, e raramente, si intravede solo in funzione della 'sfolgorante' risalita o di qualch… - giovamirco : @it_mainsport Bayern Monaco - PSG rivincita della scorsa edizione - Neri555Stefano : RT @SkySportNBA: NBA, risultati della notte: Harden non si ferma più, rivincita Doncic sui Clippers - SkySport : RT @SkySportNBA: NBA, risultati della notte: Harden non si ferma più, rivincita Doncic sui Clippers -