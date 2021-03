Il Consiglio di Stato | «Fuori i suprematisti dalla Certosa»

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 16 marzo 2021) Giustizia è fatta. L'associazione Dignitatis Humanae Institute (Dhi) del suprematista americano Steve Bannon deve andarsene per sempredi Trisulti, in provincia di Frosinone. Lo ha deciso il 15 marzo ildi, con una sentenza che certamente farà storia nella gestione del patrimonio nazionale. Sentenza inappellabile e arrivata dopo tre anni di inchieste giornalistiche, marce e raccolta di firme per difendere ladi Trisulti dalle grinfie sovraniste che volevano farne un'accademia sovranista, per allevare piccoli salvini