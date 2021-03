Grammy: Beyoncé fa la storia, a Billie Eilish il premio più importante (Di lunedì 15 marzo 2021) Beyonc fa storia alla 63/a edizione dei Grammy, ma Billie Eilish ad accaparrarsi il premio principale. Con il singolo Everything I Wanted la giovane cantautrice americana ha vinto infatti per la ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 15 marzo 2021) Beyonc faalla 63/a edizione dei, maad accaparrarsi ilprincipale. Con il singolo Everything I Wanted la giovane cantautrice americana ha vinto infatti per la ...

Grammy 2021, i vincitori nomination per nomination Beyoncé entra nella storia, ma non è la protagonista assoluta (come invece si pensava) di un'edizione in cui a vincere è stata soprattutto la musica I Grammy 2021 fanno un super regalo a Beyoncé che, anche collezionando "solo" 4 grammofoni tra i 9 a cui era candidata, si guadagna un posto nella storia dei premi più importanti della musica, avendone ...

