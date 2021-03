Fontana: «La lotta al virus deve accelerare Siamo pronti, ci servono i vaccini» - Video (Di lunedì 15 marzo 2021) Il presidente della Regione Lombardia: «Sulle vaccinazioni abbiamo bisogno di accelerare, la gente è arrivata al limite della sopportazione. Quella di massa deve essere un’operazione rapidissima per avere efficacia. Ci servono però i vaccini, tutti i vaccini possibili e il personale sanitario che ci hanno promesso da Roma. Solo così potremo veramente accelerare». Il Video con le di dichiarazioni all’inaugurazione delle 4 linee di vaccinazione al «drive thruogh» di via Novara a Milano. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 15 marzo 2021) Il presidente della Regione Lombardia: «Sulle vaccinazioni abbiamo bisogno di, la gente è arrivata al limite della sopportazione. Quella di massaessere un’operazione rapidissima per avere efficacia. Ciperò i, tutti ipossibili e il personale sanitario che ci hanno promesso da Roma. Solo così potremo veramente». Ilcon le di dichiarazioni all’inaugurazione delle 4 linee di vaccinazione al «drive thruogh» di via Novara a Milano.

Vaccinazioni al via nel drive through dell'esercito a Milano: somministrazioni in cinque minuti Il governatore lombardo Fontana ha sottolineato la necessità di accelerare: "Credo che la gente sia ... allo sforzo e al lavoro che le forze armate possono dare al Paese nella lotta alla pandemia". "Le ...

"Continue privazioni della libertà: gente al limite della sopportazione" Fontana: "Abbiamo bisogno di accelerare" Durante il suo intervento ... Anche in tante altre realtà evolveremo in questo senso per concorrere allo sforzo che il Paese sta svolgendo nella lotta alla ...

