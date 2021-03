Epatite C in Egitto | l’incidenza scende dal 7% al 2%

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Epatite Egitto

Como Giornale

Oggi Dndi riesce a distribuire una terapia per l'C inper 300 dollari invece dei 3mila euro che costa in Europa. Questo è un esempio di un'istituzione a livello globale che tratta ...Leggi anche ›C: ora la cura sarà per tutti ›C, cure gratis in. Ecco come Getty Images La buona notizia Nonostante tutto l'incidenza di questa forma di, ...L'Egitto attraverso un'adeguata politica nazionale è riuscito ad ottenere una significativa riduzione di casi affetti da epatite C.L'epatite B può essere controllata, l'epatite C curata. L'epatite B può essere controllata, l'epatite C può essere curata. È questo, in sintesi, quanto è stato spiegato dagli ...