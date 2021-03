Covid, Vaia (Spallanzani): “Abbiate fiducia nella scienza. Abbatteremo questo virus” (Di lunedì 15 marzo 2021) "Alle nostre ragazze e ragazzi costretti ancora una volta a casa, agli Insegnanti, a chi si occupa di spettacolo, sport e tempo libero, a chi farà fatica nel quadrare i conti perché costretto a chiudere le proprie attività, agli operatori sanitari, a tutti noi: abbiamo fiducia in noi stessi, abbiamo fiducia nella nostra capacità di Popolo". Così il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, in un post su Facebook. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 marzo 2021) "Alle nostre ragazze e ragazzi costretti ancora una volta a casa, agli Insegnanti, a chi si occupa di spettacolo, sport e tempo libero, a chi farà fatica nel quadrare i conti perché costretto a chiudere le proprie attività, agli operatori sanitari, a tutti noi: abbiamoin noi stessi, abbiamonostra capacità di Popolo". Così il direttore sanitario dellodi Roma, Francesco, in un post su Facebook. L'articolo .

