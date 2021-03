Corrotti: in Aula Zingaretti ringrazia M5S (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma – “Il presidente Zingaretti torna dopo mesi in Aula per comunicarci che, grazie al Movimento 5 stelle, la sua maggioranza in Regione Lazio ha un nuovo alleato per poter arrivare cosi’ fino a fine legislatura.” “I grillini hanno finalmente mostrato il loro vero volto e dopo essersi nascosti per molto tempo dietro una finta opposizione, vengono oggi assorbiti dall’ex segretario del Pd che trova il modo per blindare fino al 2023 l’unica poltrona che gli e’ rimasta”. Cosi’ in un comunicato Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma – “Il presidentetorna dopo mesi inper comunicarci che, grazie al Movimento 5 stelle, la sua maggioranza in Regione Lazio ha un nuovo alleato per poter arrivare cosi’ fino a fine legislatura.” “I grillini hanno finalmente mostrato il loro vero volto e dopo essersi nascosti per molto tempo dietro una finta opposizione, vengono oggi assorbiti dall’ex segretario del Pd che trova il modo per blindare fino al 2023 l’unica poltrona che gli e’ rimasta”. Cosi’ in un comunicato Laura, consigliere Lega Regione Lazio.

Advertising

laura_corrotti : #Zingaretti torna dopo mesi in Aula per comunicarci che, grazie al M5s, la sua maggioranza in #RegioneLazio ha un n… -