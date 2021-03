Cassano: “Milan in difficoltà, ora si guardi le spalle. Inter? Ha dato la botta scudetto” (Di lunedì 15 marzo 2021) Altra serata di chiacchiere nel consueto appuntamento della Bobo TV su Twitch, protagonista ancora una volta Antonio Cassano che ha commentato il momento del Milan insieme a Vieri: "La paura era reggere fino all'ultimo il confronto con l'Inter visti i tanti impegni ravvicinati e la rosa a disposizione. I rossoneri stanno avendo delle problematiche, tutti i giocatori stanno facendo fatica. La squadra è in difficoltà non a livello di gioco, ma più che altro a livello fisico. Il punto è che le altre squadre dietro ora stanno arrivando". E la squadra di Conte intanto si avvicina allo scudetto, sempre secondo Il Pibe di Bari Vecchia: "L'Inter ieri ha dato la botta definitiva, chiudendo definitivamente il discorso scudetto. Servirebbe un ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 marzo 2021) Altra serata di chiacchiere nel consueto appuntamento della Bobo TV su Twitch, protagonista ancora una volta Antonioche ha commentato il momento delinsieme a Vieri: "La paura era reggere fino all'ultimo il confronto con l'visti i tanti impegni ravvicinati e la rosa a disposizione. I rossoneri stanno avendo delle problematiche, tutti i giocatori stanno facendo fatica. La squadra è innon a livello di gioco, ma più che altro a livello fisico. Il punto è che le altre squadre dietro ora stanno arrivando". E la squadra di Conte intanto si avvicina allo, sempre secondo Il Pibe di Bari Vecchia: "L'ieri haladefinitiva, chiudendo definitivamente il discorso. Servirebbe un ...

Advertising

ItaSportPress : Cassano: 'Milan in difficoltà, ora si guardi le spalle. Inter? Ha dato la botta scudetto' - - Pall_Gonfiato : #Cassano: 'Il Milan è in difficoltà, deve guardarsi dietro. Scudetto? L'Inter ha chiuso il discorso' - _SiGonfiaLaRete : Milan-Napoli, Cassano: “Azzurri compatti con Mertens, rossoneri si guardino le spalle” ?? - sportli26181512 : Cassano: 'Il Milan sta faticando fisicamente, le inseguitrici stanno arrivando. L'Inter ha dato la botta definitiva… - pingioriroberto : RT @TuttoMercatoWeb: Cassano: 'Milan in crisi, deve guardarsi le spalle. Scudetto? Ieri l'Inter ha dato la botta finale' -