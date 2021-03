Belen: il video che fa impazzire i fan (Di lunedì 15 marzo 2021) Belen Rodriguez è stata ospite dell’ultima puntata di “C’è Posta per Te” la bella argentina ha incantato tutti con la sua bellezza e il suo vestito particolarmente sensuale. Dopo la puntata la showgirl ha commentato ironicamente ciò che era accaduto in studio su Instagram. La bellissima Belen è riuscita a lasciare tutti senza parole durante l’ultima puntata di “C’è Posta per Te“. La showgirl ha fatto il suo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 15 marzo 2021)Rodriguez è stata ospite dell’ultima puntata di “C’è Posta per Te” la bella argentina ha incantato tutti con la sua bellezza e il suo vestito particolarmente sensuale. Dopo la puntata la showgirl ha commentato ironicamente ciò che era accaduto in studio su Instagram. La bellissimaè riuscita a lasciare tutti senza parole durante l’ultima puntata di “C’è Posta per Te“. La showgirl ha fatto il suo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

trash_italiano : BELEN SEI UNA DEA #cepostaperte - infoitcultura : Belen Rodriguez sotto choc per Gemma Galgani | “Hai fatto l'amore con lui?” – VIDEO - gameofcaos : non ce la faccio più a vedere quel video di belen nel mio Ig continuamente - iconzramos : RT @trash_italiano: BELEN SEI UNA DEA #cepostaperte - ciccionocera00s : RT @cmdotcom: Belen, siparietto super sexy e poi stuzzica la Littizzetto e Wanda: 'Io non ti querelo, puoi parlare' FOTO e VIDEO https://t.… -