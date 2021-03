Basketball Champions League 2020-2021 | rinviate ambedue le partite tra Sassari e Bamberg

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il Brose, tramite un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale, ha annunciato chelediche i tedeschi avrebbero dovuto giocare con la Dinamo, sono statea data da destinarsi. Le sfide tra i teutonici e gli isolani erano inizialmente in programma il 17 marzo e il 24 marzo. Il motivo di questa decisione, ovviamente, sono le positività al Covid riscontrate tra i membri del gruppo squadra di. Il giocatori e lo staff del, inoltre, augurano una pronta guarigione alle persone che hanno contrattoil virus. Ricordiamo, oltretutto, che i sardi dovranno stare in quarantena per i prossimi dieci giorni. Dopo questo comunicato, ora si attende ...

Domani di nuovo in campo contro Tofas Bursa Martedì 16 marzo (ore 20.30) la Happy Casa Brindisi completerà il giro di boa dei playoffs diLeague, disputando la terza partita ...Nicolò Barella , ospite a Sky SportConversation , ha parlato dell'altra sua passione: il basket, intrecciandola con la sua ... Secondo me è paragonabile alla; in entrambi ci sono i ...Il Brose Bamberg, tramite un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale, ha annunciato che ambedue le partite di Basketball Champions League che i tedeschi avrebbero dovuto giocare con la Dinamo Sas ...Martedì 16 marzo la Happy Casa Brindisi completerà il giro di boa dei playoffs di Basketball Champions League, disputando la terza partita consecutiva al PalaPentassuglia valevole per il girone I. Una ...