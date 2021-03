AstraZeneca | vaccino sospeso in tutta Italia da Aifa

(Di lunedì 15 marzo 2021) L'Agenziana del farmacoha deciso di estendere "in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'Ema", il divieto di utilizzo del...

... ora cosa succedeSOSPESO: COSA ACCADRÀ ORA? In merito alla questione delsospeso, l'Aifa spiega: 'Renderemo nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che ...Da giorni ormai i presunti effetti avversi legati a eventi trombotici avvenuti dopo la somministrazione delhanno conquistato i titoli di siti, quotidiani e telegiornali. Si è partiti con il ritiro di due lotti fino alla sospensione della campagna vaccinale in Germania , Danimarca, ...Più che dimezzati i contagi in Lombardia, che da 4.334 scendono a 2.185 ma con un tasso di positività che invece sale dal 9,6 al 10,1% In controtendenza rispetto alle altre regioni il Piemonte dove sa ...PALERMO Nei prossimi giorni saranno consegnate meno dosi di vaccino AstraZeneca. Lo ha detto l’assessore siciliano alla salute Ruggero Razza nel corso di una conferenza stampa sulla sospensione del ...