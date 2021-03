AstraZeneca | gravissima donna di 54 anni vaccinata a Napoli | la dose da un lotto sequestrato

Advertising

NAPOLI. È ricoverata in terapia intensiva all'ospedale del Mare di Napoli la 54enne Sonia Battaglia. La donna ha fatto il vaccinola scorsa settimana, il lotto ABV5811, in via di sequestro in queste ore in tutta Italia. La donna, sottolineano i parenti, non aveva patologie pregresse e si trova in rianimazione in ...Sono davvero strazianti le parole dei familiari di Sonia Battaglia , la 54enne di Napoli che ha manifestato unareazione in seguito al vaccino. Il vaccino somministrato alla donna farebbe parte del lotto ABV5811 . (Si tratta di uno dei due lotti sequestrati poco prima che l'Italia ...“Noi facciamo i medici, non gli impiegati. Da stamattina siamo subissati di telefonate e messaggi di pazienti che chiedono di essere prenotati ...In attesa del verdetto di Ema sul vaccino AstraZeneca, nel pieno di una campagna vaccinale ... Bisogna far sì che i medici ne rispondano penalmente solo in caso di dolo o colpa grave nei confronti dei ...