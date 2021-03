AstraZeneca e i lotti sospesi: cosa sta succedendo? (Di lunedì 15 marzo 2021) La sospensione di alcuni lotti AstraZeneca sta generando un panico dannoso per la campagna vaccinale tra gli italiani. Cerchiamo di fare chiarezza sulla base di numeri e statistiche, secondo quanto hanno detto gli esperti. Roberto Burioni, sulla sua pagina Facebook, denuncia il terrorismo mediatico fatto da una parte della stampa: “Vi capisco se deciderete di non vaccinarvi spaventati da decisioni inspiegabili, titoli terrorizzanti, menefreghismo delle case farmaceutiche. Vi capisco e mi dispiace perché vi esporrete a un rischio grave – quello di contrarre COVID-19 – per evitarne uno irrisorio, correlato alla vaccinazione. Mi dispiace ma non posso farci niente. Mi arrendo“. Come è già stato abbondantemente spiegato dagli esperti, il fatto che ci sia un nesso temporale tra morte del paziente e somministrazione del vaccino, non significa ci sia un ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 15 marzo 2021) La sospensione di alcunista generando un panico dannoso per la campagna vaccinale tra gli italiani. Cerchiamo di fare chiarezza sulla base di numeri e statistiche, secondo quanto hanno detto gli esperti. Roberto Burioni, sulla sua pagina Facebook, denuncia il terrorismo mediatico fatto da una parte della stampa: “Vi capisco se deciderete di non vaccinarvi spaventati da decisioni inspiegabili, titoli terrorizzanti, menefreghismo delle case farmaceutiche. Vi capisco e mi dispiace perché vi esporrete a un rischio grave – quello di contrarre COVID-19 – per evitarne uno irrisorio, correlato alla vaccinazione. Mi dispiace ma non posso farci niente. Mi arrendo“. Come è già stato abbondantemente spiegato dagli esperti, il fatto che ci sia un nesso temporale tra morte del paziente e somministrazione del vaccino, non significa ci sia un ...

