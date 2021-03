Astrazeneca | altre due morti sospette E il Piemonte blocca uno stock Aifa assicura | ' Niente rischi'

Advertising

trimpa48 : RT @MantiniRita: Complimenti a chi ha disdetto la vaccinazione, e complimenti ai giornali da quattro soldi. #vaccini #procuratoAllarme #Ast… - SanremoNews : Imperia: sul modulo è scritto vaccino Pfizer ma è invece AstraZeneca, Sovrintendente scrive al centro tutela - _elixna : RT @katun79: @cremino01 Morti dopo il vaccino? Prime due autopsie escludono correlazione. Attesa per le altre tre | HuffPost Life https://t… - baboerc2011 : RT @raffaelebruno: Morti dopo il vaccino? Prime due autopsie escludono correlazione. Attesa per le altre tre - Jorjii0 : RT @MantiniRita: Complimenti a chi ha disdetto la vaccinazione, e complimenti ai giornali da quattro soldi. #vaccini #procuratoAllarme #Ast… -

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca altre

Proprio l'Aifa - per voce del presidente Giorgio Palù - ha dichiarato che 'non c'è nessuna relazione diretta e nessun rischio per il vaccino, se non una relazione temporale tra la ...E questo nonostante la nuova doccia fredda dei ritardi annunciati da, che consegnerà ... entro l'anno ne arriveranno200 milioni, per un totale di 500 entro la fine del 2021 e con un'...Il Centro vaccini presso Anagni da domani sarà regolarmente aperto come annunciato, ma non si poteva certo prevedere l'annuncio di Astrazeneca di venerdì del taglio dei due terzi della consegna ...In lieve rialzo invece i futures sull’Eurostoxx, anche se Irlanda e Paesi Bassi hanno sospeso in via precauzionale la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Nonostante i ritardi della casa ...