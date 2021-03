Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 14 MARZOORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULLA VIA DEI LAGHI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE FERROVIARIA CASABIANCA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA MURA DEI FRANCESI E IL BIVIO PER L’APPIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, UN INVITO ALL’ATTENZIONE QUINDI PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO A NORD DELLA CAPITALE, SULLA CASSIA, DOVE PER TRAFFICO INTENSO SI PROCEDE A RILENTO TRA OLGIATA E GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI; CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA, TRA BORGHESIANA E PANTANO ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA. E CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE DA DOMANI 15 MARZO LAENTRA IN ZONA ROSSA: VIETATI DUNQUE GLI ...