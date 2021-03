Trastevere, 23enne in manette: ha lanciato un bongo a un cameriere (Di domenica 14 marzo 2021) A Trastevere, il quartiere di Roma a ridosso delle sponde del Tevere è sempre più scenario di risse e trasgressioni. L’ultimo spiacevole evento in ordine di tempo è quello avvenuto ieri sera. Un 23enne senegalese senza fissa dimora e un cameriere sudamericano si sono scontrati per futili motivi. La discussione è sfociata poi in una rissa in cui il lavoratore ha avuto la peggio: trauma cranico a causa del colpo subito dal bongo scagliato direttamente dal senegalese. Trasportato all’ospedale San Giovanni, il sudamericano ha ricevuto le cure necessarie e sarà fuori fra 7 giorni, mentre il 23enne è stato arrestato. Trastevere: lite e caccia all’uomo 24 ore prima dello scontro ravvicinato tra il cameriere e il senzatetto, a Trastevere è successo un ... Leggi su romanotizie24 (Di domenica 14 marzo 2021) A, il quartiere di Roma a ridosso delle sponde del Tevere è sempre più scenario di risse e trasgressioni. L’ultimo spiacevole evento in ordine di tempo è quello avvenuto ieri sera. Unsenegalese senza fissa dimora e unsudamericano si sono scontrati per futili motivi. La discussione è sfociata poi in una rissa in cui il lavoratore ha avuto la peggio: trauma cranico a causa del colpo subito dalscagliato direttamente dal senegalese. Trasportato all’ospedale San Giovanni, il sudamericano ha ricevuto le cure necessarie e sarà fuori fra 7 giorni, mentre ilè stato arrestato.: lite e caccia all’uomo 24 ore prima dello scontro ravvicinato tra ile il senzatetto, aè successo un ...

Advertising

baddo71 : @radioglobofm anche il tranquillo quartiere della Carmen sta diventando pericoloso #morningshow - GHERARDIMAURO1 : RT @romatoday: #Trastevere, colpisce con un bongo un cameriere: in manette 23enne - 79_Alessio : RT @romatoday: #Trastevere, colpisce con un bongo un cameriere: in manette 23enne - romatoday : #Trastevere, colpisce con un bongo un cameriere: in manette 23enne -