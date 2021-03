Traffico Roma del 14-03-2021 ore 14 | 30

(Di domenica 14 marzo 2021) Luceverdeveramente o con ilBuon pomeriggio dalla redazione senza disagi di rilievo ilin questo momento in questa domenica ma attenzione a due incidenti ai Parioli in Piazza Ungheria e in via Della Riserva Nuova vicino alla via Prenestina sulla viadotto della Magliana a possibili rallentamenti verso Fiumicino viadotto della Magliana che invece verso l’Eur è chiuso alper i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

...ma proseguiranno anche nella giornata odierna i controlli predisposti dal Questore di, Carmine ... in particolare per creare un corridoio per ilpedonale in transito nell'area di piazza ...LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione pochi gli spostamenti sulla Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano dellaTeramo scarso ilanche sull'intero percorso della tangenziale est è maggiormente concentrato tra via Tiburtina l bivio A24 verso San Giovanni Maggiore prudenza sulle autostrade che ...(AGR) Sono iniziati ieri pomeriggio ma proseguiranno anche nella giornata odierna i controlli predisposti dal Questore di Roma, Carmine Esposito, con apposita ordinanza di servizio, finalizzati ad ar ...Ultima domenica in zona gialla per il Lazio e dunque per Roma. In molti approfitteranno di queste ultime ore prima del ‘lockdown’ (perché di questo si tratta) per raggiungere il litorale, parchi, lagh ...