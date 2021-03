“Tra sette giorni picco della terza ondata, la crescita del contagio sta rallentando”: lo studio (Di domenica 14 marzo 2021) Una crescita della pandemia di Covid-19 in rallentamento e un picco che dovrebbe essere raggiunto tra non più di sette giorni. Un segnale di ottimismo arriva dalle proiezioni elaborate dall’ingegnere Alberto Gerli e dell’epidemiologo Carlo La Vecchia, e riportate dal Corriere della Sera. Il lavoro di Gerli è da tempo un riferimento nella comunità scientifica lombarda e le sue previsioni nei mesi scorsi si sono rivelate corrette. Nel caso specifico, si ritiene che tra le otto regioni che da domani passeranno in zona rossa, ben sette (Puglia esclusa) vedranno arrivare il picco della terza ondata tra circa una settimana. Per Gerli e La Vecchia, i dati mostrano come l’indice di espansione ... Leggi su tpi (Di domenica 14 marzo 2021) Unapandemia di Covid-19 in rallentamento e unche dovrebbe essere raggiunto tra non più di. Un segnale di ottimismo arriva dalle proiezioni elaborate dall’ingegnere Alberto Gerli e dell’epidemiologo Carlo La Vecchia, e riportate dal CorriereSera. Il lavoro di Gerli è da tempo un riferimento nella comunità scientifica lombarda e le sue previsioni nei mesi scorsi si sono rivelate corrette. Nel caso specifico, si ritiene che tra le otto regioni che da domani passeranno in zona rossa, ben(Puglia esclusa) vedranno arrivare iltra circa una settimana. Per Gerli e La Vecchia, i dati mostrano come l’indice di espansione ...

