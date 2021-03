Tortu corre con la Juve | ' Credo ancora nello scudetto CR7? Non sempre se prendi il migliore vinci'

(Di domenica 14 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Filippoveloce, ma non scappa: 'Troppo facile fare il tifoso solo quando si vince'. È nato a Milano e cresciuto in Brianza, ma 'sono più sardo che lombardo'. Vive di sprint ma spera che la corsa ...... 56mila in più del più noto Gimbo Tamberi , il doppio di Filippo, quasi tre volte quelli ... Gaiaper le Fiamme Azzurre ed è pronta a fare il proprio esordio con la maglia azzurra negli ...Filippo Tortu, velocista italiano, racconta la sua esperienza a contatto con il Covid: parole davvero dure, ma anche di grande fiducia nel futuro ...Chiamata azzurra per Filippo Tortu e Vladimir Aceti, convocati al raduno nazionale delle staffette delle World Relays di Chorzow (Polonia) in programma l’1 e il 2 maggio 2021. Tortu rincorre ancora la ...