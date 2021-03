Si schianta contro un’auto, 67enne ciclista muore nel Casertano (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un uomo di 67 anni, Bruno Della Valle, ha perso la vita oggi nel Casertano in un seguito ad un incidente stradale avvenuto mentre era in sella alla sua bici, una mountain bike; fatale per il 67enne ciclista, che percorreva in discesa la strada provinciale che collega Caserta con Caiazzo, in località Gradilli, è stato l’impatto contro un’auto che viaggiava nello stesso senso di marcia. Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri, sembra che l’uomo, residente a San Tammaro, abbia perso il controllo della bici dopo essere stato sorpassato da un camion, come risucchiato dal vuoto d’aria creato dal passaggio del mezzo pesante; il ciclista si è quindi scontrato con un’auto condotta da un cittadino ucraino ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un uomo di 67 anni, Bruno Della Valle, ha perso la vita oggi nelin un seguito ad un incidente stradale avvenuto mentre era in sella alla sua bici, una mountain bike; fatale per il, che percorreva in discesa la strada provinciale che collega Caserta con Caiazzo, in località Gradilli, è stato l’impattoche viaggiava nello stesso senso di marcia. Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri, sembra che l’uomo, residente a San Tammaro, abbia perso illlo della bici dopo essere stato sorpassato da un camion, come risucchiato dal vuoto d’aria creato dal passaggio del mezzo pesante; ilsi è quindi scontrato concondotta da un cittadino ucraino ...

Advertising

zazoomblog : Si schianta contro un’auto 67enne ciclista muore nel Casertano - #schianta #contro #un’auto #67enne - anteprima24 : ** Si schianta contro un'#Auto, 67enne #Ciclista muore nel #Casertano ** - ILOVEPACALCIO : Ancora un incidente in #autostrada: donna si schianta contro il guardrail, è in codice rosso - le ultime - AndolfiE : @PalermoToday Certo non riesco ad immaginarla una donna che si schianta contro il guardrail. Magari auto si schianta... - PalermoToday : Incidente in autostrada a Campofelice, donna si schianta contro il guardrail -

Ultime Notizie dalla rete : schianta contro Lo Shakhtar si risveglia: battuto 4 a 0 il Desna. Giovedì arriva la Roma Dopo la disfatta in Europa League contro la Roma , lo Shakhtar di Castro ritrova l'orgoglio e schianta 4 a 0 in casa il Desna . Sfida sbloccata al minuto 34 da Tete su calcio di rigore, con il primo tempo che va in archivio con i ...

Si schianta in auto contro il camion dei vigili del fuoco: morto un pensionato Incidente stradale mortale stamattina nella rotatoria a Torrette di Ancona tra via Tenna e via Conca. Una Toyota Corolla è stata travolta da un'autopompa dei vigili del fuoco che transitava, direzione ...

Incidente in autostrada a Campofelice, donna si schianta contro il guardrail PalermoToday Playoff, Lube parte forte VOLLEY - Civitanova si aggiudica gara uno dei quarti di finale scudetto, la squadra si dimostra capace di sopperire alle assenze del regista e dello schiacciatore, fermati dal Covid. All'Eurosuole c'è ...

Incidente in autostrada a Campofelice, donna si schianta contro il guardrail L’impatto è avvenuto su un viadotto, nella carreggiata in direzione Palermo dell'A20. Al volante del mezzo c’era una 36enne poi trasportata e ricoverata in codice rosso a Villa Sofia ...

Dopo la disfatta in Europa Leaguela Roma , lo Shakhtar di Castro ritrova l'orgoglio e4 a 0 in casa il Desna . Sfida sbloccata al minuto 34 da Tete su calcio di rigore, con il primo tempo che va in archivio con i ...Incidente stradale mortale stamattina nella rotatoria a Torrette di Ancona tra via Tenna e via Conca. Una Toyota Corolla è stata travolta da un'autopompa dei vigili del fuoco che transitava, direzione ...VOLLEY - Civitanova si aggiudica gara uno dei quarti di finale scudetto, la squadra si dimostra capace di sopperire alle assenze del regista e dello schiacciatore, fermati dal Covid. All'Eurosuole c'è ...L’impatto è avvenuto su un viadotto, nella carreggiata in direzione Palermo dell'A20. Al volante del mezzo c’era una 36enne poi trasportata e ricoverata in codice rosso a Villa Sofia ...