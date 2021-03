Ranieri: “Ci poteva stare un pareggio, sono contento di come abbiamo lottato fino all’ultimo” (Di domenica 14 marzo 2021) Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato così in conferenza stampa dopo il ko contro il Bologna:“fino al 3-1 loro eravamo stati noi più pericolosi, quindi oggi ci stava anche un pareggio a mio parere. Siamo stati ingenui in difesa, è un peccato perché non meritavamo la sconfitta”. Sui due gol ci sono stati due episodi che l’hanno fatta innervosire?“Si c’erano due punizioni concesse a loro, ma che erano a nostro favore a mio parere”. Oggi è mancata un po’ di freschezza?“Noi abbiamo avuto due belle occasioni con Jankto e Damsgaard anche verso la fine, quindi non ci è mancata la freschezza. abbiamo lottato con volontà fino alla fine della gara e di questo sono contento”. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 marzo 2021) Claudio, tecnico della Sampdoria, ha parlato così in conferenza stampa dopo il ko contro il Bologna:“al 3-1 loro eravamo stati noi più pericolosi, quindi oggi ci stava anche una mio parere. Siamo stati ingenui in difesa, è un peccato perché non meritavamo la sconfitta”. Sui due gol cistati due episodi che l’hanno fatta innervosire?“Si c’erano due punizioni concesse a loro, ma che erano a nostro favore a mio parere”. Oggi è mancata un po’ di freschezza?“Noiavuto due belle occasioni con Jankto e Damsgaard anche verso la fine, quindi non ci è mancata la freschezza.con volontàalla fine della gara e di questo”. Foto: Twitter ...

