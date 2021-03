Pian Camuno Brescia – Devastante incidente contro un albero dopo l’uscita di strada

Advertising

VoceCamuna : Dei tre giovani, il più grave, un 23enne, è stato ricoverato in eliambulanza a Brescia -

Ultime Notizie dalla rete : Pian Camuno

E' tornata percorribile solo sabato sera attorno alle 21 la via Valeriana appena fuoridopo che intorno alle 19 tre ragazzi della frazione Beata sono usciti di strada in località Minolfa. I giovani, poco più che 20enni, si trovavano a bordo di una Fiat Punto che è sbandata ...Tre giovani amici, tutti residenti nella frazione Beata, sono rimasti gravemente feriti in un pauroso schianto avvenuto ieri sera alle porte di. Il più grave è un 23enne ricoverato in eliambulanza all'ospedale Civile. Per i medici non sarebbe in pericolo di vita, ma a titolo precauzionale non è stata ancora sciolta la prognosi. Un ...Tre giovani feriti in un incidente stradale che si è verificato nella serata di ieri (sabato 13 marzo) a Pian Camuno. Uno di loro è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. L’incidente è acc ...Sono ventenni, tutti residenti nella frazione Beata. Sono usciti di strada a bordo di una Punto. Nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni.