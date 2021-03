Pd-M5s, Gianfranco Pasquino: “Credo che la coalizione non si farà”. E su Conte: “Uomo intelligente ma non è leader adatto al momento” (Di domenica 14 marzo 2021) Il politologo Gianfranco Pasquino, ospite della diretta Millennium Live, con Fabrizio D’Esposito, Peter Gomez e Mario Portanova, ha parlato della situazione politica attuale e, in particolare di Giuseppe Conte. L’ex premier è stato a paradigma della speranza per l’area progressista di avere il leader forte che non ha mai avuto. Un punto di vista con cui Pasquino sembra non essere d’accordo: “Per quello che riguarda Conte non so se abbia già definitivamente accettato (di essere il leader M5S ndr), è probabile. Io vedo dei problemi. Durante la sua attività di governo ha dimostrato di saper imparare, è diventato un Uomo più competente, più capace, più equilibrato. Però un conto è essere capo del governo, un conto è essere capo di un movimento politico o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Il politologo, ospite della diretta Millennium Live, con Fabrizio D’Esposito, Peter Gomez e Mario Portanova, ha parlato della situazione politica attuale e, in particolare di Giuseppe. L’ex premier è stato a paradigma della speranza per l’area progressista di avere ilforte che non ha mai avuto. Un punto di vista con cuisembra non essere d’accordo: “Per quello che riguardanon so se abbia già definitivamente accettato (di essere ilM5S ndr), è probabile. Io vedo dei problemi. Durante la sua attività di governo ha dimostrato di saper imparare, è diventato unpiù competente, più capace, più equilibrato. Però un conto è essere capo del governo, un conto è essere capo di un movimento politico o ...

