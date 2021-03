Pd | Letta segretario con 860 sì | 2 no e 4 astenuti

(Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 ar (Adnkronos) – Son stati 860 i voti per Enricodel Pd in Assemblea. Lo ha annunciato la presidente Valentina Cuppi. I no sono stati 2 e gli4. Presenti alla votazione erano 874 delegati su 1021 aventi diritto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

