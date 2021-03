Pd: Fico, 'in discorso Letta punti in comune con M5S, percorso può proseguire' (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. Adnkronos) - "Congratulazioni a Enrico Letta, che questa mattina è stato eletto segretario del Partito democratico. Nelle sue parole sulla transizione ecologica, sui diritti, sui giovani, sulle riforme e sull'Europa ci sono dei punti in comune importanti con il Movimento 5 Stelle, a riprova di un percorso comune che può proseguire, sempre nel rispetto della reciproca autonomia". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su Fb. "È stato significativo anche che abbia voluto fare un passaggio sul rispetto dei diritti umani in Egitto. Il neo segretario del Pd mi ha chiesto pubblicamente un incontro e sarò lieto di vederlo nei prossimi giorni". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. Adnkronos) - "Congratulazioni a Enrico, che questa mattina è stato eletto segretario del Partito democratico. Nelle sue parole sulla transizione ecologica, sui diritti, sui giovani, sulle riforme e sull'Europa ci sono deiinimportanti con il Movimento 5 Stelle, a riprova di unche può, sempre nel rispetto della reciproca autonomia". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto, su Fb. "È stato significativo anche che abbia voluto fare un passaggio sul rispetto dei diritti umani in Egitto. Il neo segretario del Pd mi ha chiesto pubblicamente un incontro e sarò lieto di vederlo nei prossimi giorni".

