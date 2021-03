Advertising

TV7Benevento : Pd: Assemblea in pausa per raccolta firme, si riprende con intervento Letta alle 11.45... - lgdbvibes : @gioisdied C'è la pausa obbligatoria di 15 minuti, noi abbiamo mostrato sto problema all'assemblea e ora finiscono all'ora esatta -

Ultime Notizie dalla rete : Assemblea pausa

Il Tempo

...di ghost writer dell'intervento che Letta farà domani dopo l'investitura da parte della... A questo punto Letta potrebbe fare una, bere un po' d'acqua, poi riprendere a parlare ...A istituirla l'Generale delle Nazioni Unite per accrescere consapevolezza e valore al ... Si fa unacon uno spuntino prima di visitare il maso delle erbe Schmiedthof , dove si scoprirà ...Roma, 14 mar (Adnkronos) – I lavori dell’Assemblea del Pd sono in pausa per gli “adempimenti formali”, come ha spiegato la presidente Valentina Cuppi. Si tratta, in sostanza, di dare il tempo per la p ...Poi una pausa, per ripredere l'assemblea con l'annuncio della raccolta delle firme a sostegno della candidatura di Enrico Letta. Fino a metà pomeriggio di ieri sono state raccolte circa 600 firme sul ...