Pagelle Torino-Inter 1-2 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

Advertising

interliveit : ??#TorinoInter 1-2 | #Lautaro fa volare i nerazzurri. #Sanchez inventa #SerieA - sportface2016 : #TorinoInter: le pagelle e i voti del match, decide #Lautaro - BandieraInter : #TorinoInter, le pagelle dei nerazzurri - SimoneTogna : #TorinoInter, le pagelle: Eriksen cambia la partita, Lautaro una torsione da campione. 3 punti di platini per i ner… - cliexit_ : RT @Nerazzurrisiamo: #TorinoInter, le pagelle: #Eriksen cambia la partita, #Lautaro una torsione da campione. 3 punti di platini per i nera… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Torino

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/21:...Leggi anche > LEDI SASSUOLO - VERONA 3 - 2 Sulla linea difensiva e i fuorigioco : 'Si sono ... Il prossimo step è il, se vogliamo fare qualcosa in più dobbiamo fare 2/3 vittorie di fila ...Pagelle Torino-Inter: gran gol di Lautaro Martinez per i tre punti, Sanchez entra alla grande. Lukaku è freddo dal dischetto. Tutti i voti ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Torino Inter Le pagelle dei protagonisti del match tra Torino e Inter, valido per la 27ª giornata ...