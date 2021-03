Napoli, agguato nella notte: un morto e un ferito nel quartiere di Ponticelli (Di domenica 14 marzo 2021) La segnalazione dell’agguato è arrivata al 113 intorno a mezzanotte, e quando la polizia è giunta sul posto ha trovato a terra, in via Esopo, nel quartiere di Ponticelli, due persone. Giulio Fiorentino, di 30 anni, nato a Torre del Greco, è stato portato alla clinica Villa Betania, dove è morto poco dopo per le ferite da colpi d’arma da fuoco. Vincenzo Di Costanzo, di 24 anni, trasportato all’Ospedale del Mare, ha riportato ferite alle gambe e all’inguine. Operato, non è ritenuto in pericolo di vita. Entrambe le vittime, secondo quanto riferisce la polizia, sono già note alle forze dell’ordine. (immagine d’archivio) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) La segnalazione dell’è arrivata al 113 intorno a mezza, e quando la polizia è giunta sul posto ha trovato a terra, in via Esopo, neldi, due persone. Giulio Fiorentino, di 30 anni, nato a Torre del Greco, è stato portato alla clinica Villa Betania, dove èpoco dopo per le ferite da colpi d’arma da fuoco. Vincenzo Di Costanzo, di 24 anni, trasportato all’Ospedale del Mare, ha riportato ferite alle gambe e all’inguine. Operato, non è ritenuto in pericolo di vita. Entrambe le vittime, secondo quanto riferisce la polizia, sono già note alle forze dell’ordine. (immagine d’archivio) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

