Mancini: “Insigne? Per noi è fondamentale, molto bravo a venire tra le linee” (Di domenica 14 marzo 2021) Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha rilasciato un’intervista a 90esimo minuto. Ha parlato degli Europei. “Europei itineranti un rischio? La decisione è stata presa tanti anni fa e al momento credo sia un po’ difficile cambiare. Penso ci saranno Nazioni dove si potrà andare senza problemi, ma io spero si possa andare ovunque. Ci sono altre nazioni che sono più avanti di noi, ma io spero che l’Italia abbia la possibilità di giocare con il pubblico a Roma. Chi fa parte del primo gruppo che ha giocato le qualificazioni per gli Europei avrà dei vantaggi per le convocazioni, ma poi conterà anche la condizione fisica”. Su Zaniolo: “È un giocatore che può fare due-tre ruoli, è anche vero che deve recuperare bene. Non possiamo rischiare di portarlo non pronto. Vedremo come sta nelle prossime settimane”. Mancini ha parlato anche di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 marzo 2021) Il ct della Nazionale, Roberto, ha rilasciato un’intervista a 90esimo minuto. Ha parlato degli Europei. “Europei itineranti un rischio? La decisione è stata presa tanti anni fa e al momento credo sia un po’ difficile cambiare. Penso ci saranno Nazioni dove si potrà andare senza problemi, ma io spero si possa andare ovunque. Ci sono altre nazioni che sono più avanti di noi, ma io spero che l’Italia abbia la possibilità di giocare con il pubblico a Roma. Chi fa parte del primo gruppo che ha giocato le qualificazioni per gli Europei avrà dei vantaggi per le convocazioni, ma poi conterà anche la condizione fisica”. Su Zaniolo: “È un giocatore che può fare due-tre ruoli, è anche vero che deve recuperare bene. Non possiamo rischiare di portarlo non pronto. Vedremo come sta nelle prossime settimane”.ha parlato anche di ...

