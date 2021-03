L' Ue rassicura su forniture vaccini | da Pfizer consegne sufficienti

(Di domenica 14 marzo 2021) Il commissario europeo Breton definisce inaccettabili i nuovi tagli annunciati da AstraZeneca, ma garantisce che non ci saranno ricadute sulla campagna di immunizzazione

AGI - Agenzia Italia

Il commissario europeo Breton definisce inaccettabili i nuovi tagli annunciati da AstraZeneca, ma garantisce che non ci saranno ricadute sulla campagna di immunizzazioneSperanzacirca l'affidabilità dei vaccini. 'Ho piena fiducia delle nostre agenzie ... Circa le difficoltà nelle, spiega il ministro: 'Io continuo a pensare che l'Europa abbia fatto ...ROMA (ITALPRESS) - Il ministro della Salute Roberto Speranza in un'intervista al quotidiano la Repubblica è chiaro: "L'aspettativa del governo e dei nostri ...AGI - I nuovi tagli alle forniture di vaccini contro il coronavirus previste annunciati da AstraZeneca sono "inaccettabili o, quantomeno, incomprensibili" ma non modificano i piani vaccinali ...