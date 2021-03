Libia. Arrestato da Haftar uno dei responsabili del rapimento degli italiani nel 2015 (Di domenica 14 marzo 2021) Secondo fonti libiche, tra i tre baghdadisti catturati dalle forze di Khalifa Haftar questa mattina a Ubari ci sarebbe un terrorista coinvolto nel rapimento di quattro italiani nel 2016. Il suo nome è Muhammad Miloud Muhammad, è noto come “Abu Omar”, è uno dei leader del gruppo fin dal 2015 (anno in cui a Sirte lo Stato islamico aveva creato una realtà molto importante), e ha avuto contatti con l’emiro dell’Is In Libia, Abu Moaz al-Iraqi, che è stato ucciso nella città di Sabha nel settembre scorso. Il 20 luglio del 2015, quattro tecnici della ditta Bonatti – un’azienda di Parma che si occupa di montaggi industriali, montaggi elettro-strumentali, costruzione impianti di gas e petrolio – furono rapiti non lontano da Tripoli, dove lavoravano per la Mellitah Oil and Gas –società ... Leggi su formiche (Di domenica 14 marzo 2021) Secondo fonti libiche, tra i tre baghdadisti catturati dalle forze di Khalifaquesta mattina a Ubari ci sarebbe un terrorista coinvolto neldi quattronel 2016. Il suo nome è Muhammad Miloud Muhammad, è noto come “Abu Omar”, è uno dei leader del gruppo fin dal(anno in cui a Sirte lo Stato islamico aveva creato una realtà molto importante), e ha avuto contatti con l’emiro dell’Is In, Abu Moaz al-Iraqi, che è stato ucciso nella città di Sabha nel settembre scorso. Il 20 luglio del, quattro tecnici della ditta Bonatti – un’azienda di Parma che si occupa di montaggi industriali, montaggi elettro-strumentali, costruzione impianti di gas e petrolio – furono rapiti non lontano da Tripoli, dove lavoravano per la Mellitah Oil and Gas –società ...

